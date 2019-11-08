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Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
MEHMETÇİK, TEL ABYAD VE RASULAYN'DA KANDİL SİMİDİ DAĞITTI

ile terör unsurlarından temizlenen ve Resulayn'da kahraman Mehmetçik dolayısıyla hazırladıkları kandil simitlerini bölge halkına dağıttı.

, Barış Pınarı Harekat bölgesini terör örgütü /'den arındıran ve halk üzerindeki baskıyı sona erdiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölge halkına yardım eli uzatmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçiklerimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmayı sürdürüyor. Mehmetçiklerimiz, dolayısıyla hazırladıkları kandil simitlerini de Tel Abyadlı ve Rasulaynlı kardeşlerimize ikram ederek, Mevlid Kandillerini kutladı." ifadeleri kullanıldı.

İşte teröristlerden temizlenen Resulayn’dan son görüntüler İŞTE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN RESULAYN’DAN SON GÖRÜNTÜLER

Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinde ABD füzesi ele geçirildi |Video RESULAYN'DA PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TÜNELLERİNDE ABD FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ |VİDEO

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