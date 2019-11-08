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08.11.2019
İşte teröristlerden temizlenen Resulayn’dan son görüntüler
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG’den temizlenen Resulayn’da terör unsurlarının izi siliniyor. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Resulayn’a girdi ve son görüntüleri paylaştı. En yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede YPG/PKK’lı teröristlerin, kahraman Mehmetçik’e saldırdığı noktalar da kameralara yansıdı. Suriye Milli Ordusu mensupları da ilçe merkezindeki güvenliği sağlamaya devam ediyor.
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