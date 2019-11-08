Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine geçti.
Erdoğan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Şule Özdin Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.
Çifte mutluluk dileyen Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.
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