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Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı 'ın kızı ile 'un nikahında şahitlik yaptı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından 'nde düzenlenen nikah törenine geçti.

Erdoğan, burada Genel Başkan Yardımcısı ile Şule Özdin Ünal'ın kızı ile 'un nikahında şahitlik yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

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