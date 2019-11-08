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Mesut Özil'e bıçakla saldıran şüpheliye 10 yıl hapis cezası verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
MESUT ÖZİL'E BIÇAKLA SALDIRAN ŞÜPHELİYE 10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu 'a bıçaklı saldırıya ilişkin davada sanıklardan , 10 yıl hapis cezası aldı.

'da gerçekleştirilen duruşmada, 30 yaşındaki sanık hakkında karar verildi. Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurguladı.

38 ayrı suç kaydı bulunan ve 20'sinden hüküm yiyen saldırgana 10 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın verilen maddi hasar nedeniyle 181 sterlin ödemesine hükmedildi.

Saldırganın hırsızlık nedeniyle 2017 yılında 42 ay hapis cezasına mahkum edildiği ve futbolcuları soymaya çalıştığı dönemde şartlı olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

İngiliz polisi Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a yapılan saldırının yeni görüntülerini paylaştı İNGİLİZ POLİSİ MESUT ÖZİL VE SEAD KOLASİNAC'A YAPILAN SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

26 yaşındaki diğer sanık Jordan Northover hakkındaki karar ise ileri bir tarihte verilecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve , güvenlik gerekçesiyle 'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

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