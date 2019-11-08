Mesut Özil'e bıçakla saldıran şüpheliye 10 yıl hapis cezası verildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Ashley Smith, 10 yıl hapis cezası aldı.
Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 30 yaşındaki sanık Ashley Smith hakkında karar verildi. Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurguladı.
38 ayrı suç kaydı bulunan ve 20'sinden hüküm yiyen saldırgana 10 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın verilen maddi hasar nedeniyle 181 sterlin ödemesine hükmedildi.
Saldırganın hırsızlık nedeniyle 2017 yılında 42 ay hapis cezasına mahkum edildiği ve futbolcuları soymaya çalıştığı dönemde şartlı olarak serbest bırakıldığı belirtildi.
26 yaşındaki diğer sanık Jordan Northover hakkındaki karar ise ileri bir tarihte verilecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.
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