Bakan Selçuk'tan öğretmen atamaları ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. CNNTÜRK'ün haberine göre; Bakan Selçuk, "Önemli olan velilerin bakış açısı. Bütünleştirici eğitim planını paylaşacağız." dedi.
"SAYI NETLEŞTİĞİNDE BUNU PAYLAŞACAĞIZ"
Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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