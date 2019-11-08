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Bakan Selçuk'tan öğretmen atamaları ile ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
ÖĞRETMEN ATAMALARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece 'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve 'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. CNNTÜRK'ün haberine göre; , "Önemli olan velilerin bakış açısı. Bütünleştirici eğitim planını paylaşacağız." dedi.

"SAYI NETLEŞTİĞİNDE BUNU PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece 'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve 'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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