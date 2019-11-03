Türkiye böylesini ilk kez gördü! Dolandırıcı ‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranıyor
Giriş Tarihi: 03.11.2019
Sanal para birimi bitcoin borsasında vatandaşları dolandıran kadın broker Safiye Gökçen Y.'nin, sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kadın borsacı kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastı. Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranıyor.Yeni Asır'ın 'Bitcoin'le vurdu' başlığıyla duyurduğu haberin ardından vurgunun akıllara durgunluk verici bir boyutu olduğu ortaya çıktı. Safiye Gökçen Yüce'nin, sadece Aydın'da bitcoin borsasında 28 kişiyi 40 milyon liraya dolandırdığı belirlendi. İstanbul, İzmir, Aydın, Konya, Kayseri, Adana ve Karaman başta olmak üzere birçok ilde mağdur sayısının yüzleri geçtiği ve vurgunun 375 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor. Kadın dolandırıcı, insanları ağına düşürmek için kimi zaman ev sohbetlerinde başörtüsü taktı, kimi zaman sosyetenin yer aldığı davetlere şık elbiselerle katıldı. Bu toplantılarda kurbanlarına üst düzeyde tanıdığından aldığı tüyolarla bitcoin oynadığı ve yüklüce paralar kazandığı yalanını söyleyen Safiye Gökçen Yüce, aralarında emniyet mensupları, asker, akademisyen, doktor, hemşire ve iş adamlarının olduğu yüzlerce kişiden milyonlarca lira aldı.
SIRRA KADEM BASTI
2 yıl boyunca işlettiği paralardan kendisine para verenlere küçük miktarlarda kar payı kazandıran Safiye Gökçer Yüce, hesabındaki paralar yüz milyonlara ulaşınca sırra kadem bastı. Kadın dolandırıcının ağına düşerek milyonlarını kaptıran mağdurlar, şikayetçi oldu. Bitcoin mağdurları, sosyal medyada 'Safiye Yüce Bitcoin Mağdurları' ismiyle sayfa açtı.
POLİSİ ARADIĞI İDDİA EDİLDİ
Bu arada polis tarafından aranan Safiye Gökçe Yüce olduğunu iddia eden bir kadının, emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Fransa'ya sert tepki
- Tuğba Ekinci’ye hapis şoku! Eski dosyalar açıldı
- İşte PKK'nın kadın yapılanması TJA’nın merkezi!
- Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe!
- Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
- AK Parti'den Tunç Soyer'in "Kıbrıs" açıklamalarına tepki
- HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde skandal görüntüler
- Diyarbakır'da operasyon! Etkisiz hale getirildiler
- Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Daha Fazla Gör
- Belli oldu! Türkiye otomotivde...
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
- 2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor, donanım özellikleri ve Türkiye'ye geleceği tarih...
- İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
- Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- 41. İstanbul Maratonu başladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak