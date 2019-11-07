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Öldürülen YPG'li terörist Özge Aydın, 2015'te eski CHP'li vekil Necati Yılmaz ile de görüşmüş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
BİR BİR ÇIKIYOR! O VEKİL DE TERÖRİSTLE GÖRÜŞMÜŞ

Saflarında barındırdığı yabancı teröristler arasında illegal sol örgütlerin üyeleri de bulunan /, 'de örgütlenen MLKP, , TİKKO ve TKHP/C mensuplarına askeri eğitim veriyor. DKP'li "" kod adlı 'ın, 'nin bölgesinde eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/PKK'nın, yasa dışı sol örgütlerin hamiliğini yaptığını bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan 'li Veli Ağababa'nın 'ye sokup konuşma yaptırdığı terörist Özge Aydın'ın, bir başka CHP'li olan eski vekil 'ı 3 Temmuz 2015'te ziyaret ettiği tespit edildi.

Devrimci Komünarlar Partili () "" kod adlı 'ın 'nin bölgesinde saflarında eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, saflarında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı teröristi barındırıyor.

Yasa dışı sol terör örgütlerini de korumasında tutan YPG/PKK, 'de örgütlenen Marksist-Leninist (MLKP), DKP, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini eylemlerinde kullanıyor.

CHP'li Veli Ağbaba öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu CHP'Lİ VELİ AĞBABA ÖLDÜRÜLEN YPG'Lİ TERÖRİST CEREN GÜNEŞ'İ MECLİS'TE KONUŞTURMUŞTU

"TURUNCU KATEGORİDE" ARANIYORDU

YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın, 3 Kasım'da Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristin bağlantıları, YPG/PKK'nın illegal sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı.

KANUNSUZ GÖSTERİLERİ KATILDI

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.

YPG ile Muğla'da tanışan ve örgüte katılan Ceren Güneş etkisiz hale getirildi YPG İLE MUĞLA'DA TANIŞAN VE ÖRGÜTE KATILAN CEREN GÜNEŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİNİ ZİYARET ETMİŞ

Malatya Milletvekili olduğu dönemde Genel Başkan Yardımcısı ve eski CHP 'in, Ankara'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi öğrenciler ve aileleriyle 'de düzenlediği basın toplantısına katıldığı ve burada açıklama yaptığı belirlenen Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te TBMM'de eski CHP Milletvekili 'ı, 7 Temmuz 2015'te HDP Milletvekili Feleknas Uca'yı ziyaret ettiği tespit edildi.

2016 yılı sonlarında yasa dışı yollardan Suriye'nin kuzeyine geçerek DKP/BÖG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan, örgütün daha sonra ikiye bölünmesiyle DKP/Birlik içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten terörist Aydın'ın, YPG saflarında eğitim aldığı ortaya çıktı.

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