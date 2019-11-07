Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi. Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden oldu.
Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanması olayıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.
OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN YUHALANMASI
Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmişti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi. Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden oldu.
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