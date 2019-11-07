07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
İNSANLIK AYIBI! BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi. Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden oldu.

'da 'nda otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN YUHALANMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN YUHALANMASI

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmişti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi. Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN