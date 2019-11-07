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Fatih'teki cesetlerden üçü sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
FATİH'TEKİ DEHŞET EVİYLE İLGİLİ YENİ DETAY!

yürütülen soruşturma devam ederken olayın ayrıntıları belli oluyor. Kardeşlerin cesedi, bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen 'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulundu. Cesetlerden üçünün sırtüstü, birinin yüzüstü yatar vaziyette olduğu tespit edildi.

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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MİMAR SİNAN ÖĞRENCİSİ EMNİYETE BİLDİRDİ

Kardeşlerin cesedinin, bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen 'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

CESETLERDEN ÜÇÜ SIRTÜSTÜ BİRİ YÜZÜSTÜ YATAR VAZİYETTE BULUNDU

Bu ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştıkları daireye girdiklerinde biri kadın biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın görevlileri yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

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MEYVE SUYU İÇTİKLERİNE DAİR BULGU YOK

Adli tıp kurumu uzmanının evde cesetler üzerinde yaptığı ilk incelemede, zehirlenme belirtileri olduğunu bildirdiği öğrenildi. Evdeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen cesetlere yapılan otopsi devam ederken, ilk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlandı. Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

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