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Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
BEDAŞ'IN YAPTIĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ KABUL EDİLEMEZ

Fatih’te 4 kardeşin esrarengiz ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Başkanı , "Yapılan bu uygulama sonrası ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ'a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz" dedi.

Başkanı , 6 Kasım'da Fatih'te 4 vatandaşın hayatını kaybettiği elim olayın ardından 'ın yaptığı elektrik kesme uygulamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Yılmaz, "Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ'a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz" dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerekir. Mevzuatımızda tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunuyor. Bu madde çok açık ve kırmızı çizgimizin 'tüketicinin korunması' olduğunu vurguluyor. Biz EPDK olarak gerek dağıtım gerekse tedarik şirketlerinden mevzuatı uygularken körü körüne davranmalarını değil, vatandaşlarımızın manevi değerlerini, özel durumlarını, hassasiyetlerini gözetmelerini bekliyoruz. Tüketiciyi korumayan bir sistem yürümez ve tüketici sistemin aslı unsurudur.

Yaşanan hadise sonrası ilgili şirket tarafından yapılan açıklama kamuoyunu tatmin etmediği gibi yapılan kesme uygulamasının gerekçesi olarak da kabul edilemez. Bütün şirketler yaptıkları işin hassasiyetine uygun davranmalıdır. BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ ile ilgili soruşturma sürecini başlattık. Derinlemesine araştıracağız ve kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz."

4 kardeşin ölümüyle ilgili İstanbul Valiliğinden flaş açıklama 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

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