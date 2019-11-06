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Başkan Erdoğan'dan Macaristan ziyareti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ ZİYARET! GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Başkan , - 'nin dördüncü toplantısı kapsamında yarın Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın - 'nin dördüncü toplantısının icrası kapsamında yarın Macaristan'a yapacağı resmi ziyarette, Macaristan Janos Ader'le görüşeceği bildirildi.

KONSEY TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

Başkan Erdoğan'ın, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birlikte konsey toplantısına başkanlık edeceği aktarılarak, "Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Konsey toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

SERGİYİ ZİYARET EDECEK

Açıklamada, Türk ve Macar işadamlarının, Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın katılımlarıyla icra edilecek toplantıda bir araya gelecekleri belirtildi.

Erdoğan'ın, ayrıca Budapeşte'deki 'ni ve türbe kompleksinde Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret edeceği kaydedildi.

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