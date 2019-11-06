FETÖ ve CIA 11 Kasım'da ABD düzenlenecek panelde buluşacak
CIA yetkilileri ve FETÖ, 11 Kasım'da Washington'da, Türkiye karşıtı kara propaganda amaçlı düzenlenecek olan sözde panelde buluşacak. Skandal panelin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gitmeyi planladığı ABD ziyaretinden hemen önce yapılması gözlerden kaçmadı.
Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde FETÖ'cülerin CIA yetkilileri ile bir araya geleceği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Washington'daki Ulusal Basın Kulubü'nün toplantı salonunda, "Erdoğan'ın Son Oyunu: Türkiye'nin Suriye ve Amerika'daki Uzun Kolu" başlıklı sözde panel düzenlenecek.
FETÖ'CÜ İSİMLER KATILACAK
2018 yılında kurulan, "Araştırmacı Dergi" yayın kuruluşunun ev sahipliğinde düzenlenecek olan sözde panele ise FETÖ'cü Ahmet Yayla, Türkiye karşıtı yürüttüğü propoganda ile öne çıkan Adam Klasfeld gibi isimler katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise İsrail merkezli yayın yapan i24'ün sunucularından Tal Heinrich üslenecek.
BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU
"Araştırmacı Dergi" ismiyle yayım yapan kurumun danışmanlığını yürüten isimler ise FETÖ ve CIA'in ortak çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.
CIA'İN SAHA ELEMANI
Kuruluşun danışmanlığını yürüten Theo Padnos, Suriye'ye giderek yakalanmış ve kendisi hakkında bir film çekilmişti. Edinilen bilgilere göre, Suriye'ye gazeteci kimliği ile giden ve daha sonra yakalanan Theo Padnos CIA için çalışan bir saha elemanı.
Kuruluşun danışmanlığını yürüten bir diğer kişi ise Today's Zaman'ın Ankara müdürü olan ve İsveç'e firar eden aynı zamanda FETÖ adına ABD'de lobi faaliyetleri yürüten Abdullah Bozkurt.
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