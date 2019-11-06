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FETÖ ve CIA 11 Kasım'da ABD düzenlenecek panelde buluşacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
FETÖ VE CIA BULUŞMASI!

yetkilileri ve , 'da Washington'da, karşıtı kara propaganda amaçlı düzenlenecek olan sözde panelde buluşacak. Skandal panelin Başkan 'ın 'da gitmeyi planladığı ziyaretinden hemen önce yapılması gözlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan'ın 'da 'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde 'cülerin yetkilileri ile bir araya geleceği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Washington'daki Ulusal Basın Kulubü'nün toplantı salonunda, "Erdoğan'ın Son Oyunu: 'nin ve Amerika'daki Uzun Kolu" başlıklı sözde panel düzenlenecek.

FETÖ ve CIA 11 Kasım'da ABD düzenlenecek panelde buluşacak FETÖ VE CIA 11 KASIM'DA ABD DÜZENLENECEK PANELDE BULUŞACAK

FETÖ'CÜ İSİMLER KATILACAK

2018 yılında kurulan, "" yayın kuruluşunun ev sahipliğinde düzenlenecek olan sözde panele ise FETÖ'cü Ahmet Yayla, Türkiye karşıtı yürüttüğü propoganda ile öne çıkan Adam Klasfeld gibi isimler katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise merkezli yayın yapan i24'ün sunucularından Tal Heinrich üslenecek.

BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

"Araştırmacı Dergi" ismiyle yayım yapan kurumun danışmanlığını yürüten isimler ise FETÖ ve CIA'in ortak çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

CIA'İN SAHA ELEMANI

Kuruluşun danışmanlığını yürüten , Suriye'ye giderek yakalanmış ve kendisi hakkında bir film çekilmişti. Edinilen bilgilere göre, Suriye'ye gazeteci kimliği ile giden ve daha sonra yakalanan Theo Padnos CIA için çalışan bir saha elemanı.

Kuruluşun danışmanlığını yürüten bir diğer kişi ise Today's Zaman'ın müdürü olan ve 'e firar eden aynı zamanda FETÖ adına ABD'de lobi faaliyetleri yürüten Abdullah Bozkurt.

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