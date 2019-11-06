Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu
Türkiye’nin güney sınırındaki terör koridorunu yok etmek için Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla askeri mahkeme kuruldu.
Hayatın normale dönmeye başladığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Askeri Mahkeme oluşturuldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rasulayn ve Tel Abyad bölgesindeki mahkeme, icra edilen faaliyetler esnasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek maksadıyla kuruldu.
12 SAVCI GÖREV YAPACAK
Askeri mahkeme yapılanmasında, cinayet mahkemesi ile soruşturma ve tahkikat mahkemesi görev yapacak. Cinayet mahkemesinde başkan ve 2 üye bulunurken, soruşturma ve tahkikat mahkemesi de başkan ve 3 üyeden müteşekkil olacak. Askeri Mahkeme'de toplamda 12 savcı görev yapacak.
KİMSE MUAF OLMAYACAK
Gelişmeyle ilgili Suriye Geçici Hükümeti yetkililerinden değerlendirmeler geldi. Bölgede hayatın süratle normale döndüğü, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için her türlü tedbirin alındığı ve gerekli talimatların verilerek düzenlemeler yapıldığı vurgulanırken, buna rağmen olabilecek vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve kurulan mahkemelerde yargılanmasını hedeflendiği açıklandı.
Aynı yetkililer, verilen talimatların uygulanmasından ve suççluların araştırılması ve gerekli cezalara çarptırılması işlemlerinden kimsenin muaf tutulmayacağını da vurguladı.
YEREL YÖNETİMLER KURULMUŞTU
Elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılan bölgede, geçtiğimiz günlerde yerel yönetimler de kurulmuştu.
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