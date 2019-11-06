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Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
TÜRKİYE KURTARMIŞTI! O BÖLGEDE KRİTİK ADIM

’nin güney sınırındaki terör koridorunu yok etmek için Fırat’ın doğusunda başlattığı ile terörden temizlenen bölgelerde insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla kuruldu.

Hayatın normale dönmeye başladığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak oluşturuldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rasulayn ve bölgesindeki mahkeme, icra edilen faaliyetler esnasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek maksadıyla kuruldu.

12 SAVCI GÖREV YAPACAK

Askeri mahkeme yapılanmasında, mahkemesi ile soruşturma ve tahkikat mahkemesi görev yapacak. Cinayet mahkemesinde başkan ve 2 üye bulunurken, soruşturma ve tahkikat mahkemesi de başkan ve 3 üyeden müteşekkil olacak. Askeri Mahkeme'de toplamda 12 savcı görev yapacak.

KİMSE MUAF OLMAYACAK

Gelişmeyle ilgili Suriye Geçici Hükümeti yetkililerinden değerlendirmeler geldi. Bölgede hayatın süratle normale döndüğü, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için her türlü tedbirin alındığı ve gerekli talimatların verilerek düzenlemeler yapıldığı vurgulanırken, buna rağmen olabilecek vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve kurulan mahkemelerde yargılanmasını hedeflendiği açıklandı.

Aynı yetkililer, verilen talimatların uygulanmasından ve suççluların araştırılması ve gerekli cezalara çarptırılması işlemlerinden kimsenin muaf tutulmayacağını da vurguladı.

YEREL YÖNETİMLER KURULMUŞTU

Elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılan bölgede, geçtiğimiz günlerde yerel yönetimler de kurulmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI' AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekat bölgesindeki komutandan bilgi aldı BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİNDEKİ KOMUTANDAN BİLGİ ALDI

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