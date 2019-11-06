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Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
İŞTE TÜRKİYE'DEKİ YABANCI OTLARIN BÖLGE BÖLGE SAYISI

Son günlerde yedikten sonra şikayetiyle hastaneye başvuranlarla ilgili olarak , yaptığı açıklamada zehirlenmelere ıspanaklara karışan zehirli yabancı otların sebep olduğunu belirtmişti. ‘Ispanak vakalarının’ ardından gözler zehirlenmenin kaynağı olarak gösterilen ‘yabancı otlara’ çevrildi.

, olayın yaşandığı gün yaptığı açıklamada zehirlenmelere ıspanaklara karışan zehirli yabancı otların sebep olduğunu belirtmişti. Yüzlerce değişik çeşidi olan ve , dereotu, semizotu gibi 'yaprakları yenen' sebzelerin içinde ve etrafında yetişen bu otlar hakkında çapında yürütülmüş bir proje neticesinde hazırlanan raporların detayları ortaya çıktı.

Raporlara göre Tarım ve 'na bağlı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü (TAGEM) 'Yaprağı yenen sebzelerde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesi' adıyla 3 yıl boyunca bir proje yürüttü.

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye bölgelere ayrılarak tarımsal araştırma enstitüleri üzerinden araştırmalar yapıldı. Sahalar gezildi, tarlalar incelendi. Raporlardan çıkan sonuçlar şöyle: Batı Akdeniz'de (Antalya ve ilçeleri) 20 ayrı yabancı ot var. , ve yöresinde 69 çeşit; , , 'da 42; , , 'de 39 ; , , , ve 9; Ankara, Konya, 'de 4 çeşit yabancı ot var. Raporlarda bu otlarla mücadelede kültürel, biyolojik, biyoteknik, bitkisel kökenli yöntemler ve preparatlar kullanlımasının uygun olacağı belirtildi.

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