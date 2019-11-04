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Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019
MSB'DEN 'BARIŞ PINARI HAREKATI' AÇIKLAMASI

, "Barış Pınarı Harekatı'nda “sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan Kiliseler de harekâttan hiçbir şekilde etkilenmemiştir." ifadelerine yer verdi.

, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı'nda "sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan Kiliseler de harekâttan hiçbir şekilde etkilenmemiştir." dedi.

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