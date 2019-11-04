Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'nda “sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn’da bulunan Kiliseler de harekâttan hiçbir şekilde etkilenmemiştir." ifadelerine yer verdi.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı'nda "sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan Kiliseler de harekâttan hiçbir şekilde etkilenmemiştir." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı!
- PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu
- Türkiye'den DEAŞ'lılar konusunda mesaj
- FETÖ'nün finans ayağına 10 ilde operasyon!
- ABD'nin tezgahına Türkiye darbesi!
- DHKP-C'nin sözde sorumlusu Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı
- CHP'nin yargı paketinden ‘İmralı’ çıktı
- Davutoğlu o üniversiteye usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis etmiş!
- İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ispanak açıklaması
- Ekim ayında 175 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Gör
- İstanbul Emniyeti'nin özel köpeklerinin zorlu eğitimi görüntülendi! Operasyon gerçeği aratmadı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı! Silah çektiler tekme tokat dövdüler...
- Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis etmiş!
- FETÖ'nün finans ayağına 10 ilde operasyon!
- Kayserispor Fenerbahçe maç sonucu: 1-0
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video
- Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp...
- Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan CHP'ye çok sert eleştiri: Bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi?
- Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın!
- Belli oldu! Türkiye otomotivde...