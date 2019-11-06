Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı
ABD askerlerinin 26 Ekim'de düzenlediği operasyonla öldürdüğü DEAŞ lideri Bağdadi'nin yanından kurtarılan Yezidi genç kız dört ay boyunca yaşadıklarını anlattı. Genç kız defalarca tecavüze uğradığını söyledi.
Irak ve Suriye'ye yayılan geniş bir alanda sözde halifelik ilan eden ve dünyanın birçok ülkesine yaptıkları terör eylemleri ile korku saçan DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi kaçak olarak yaşadığı son aylarını panik içinde, ihanete uğramaktan korkarak ve kılık değiştirerek, yeraltında gizlenerek geçerdi.
DEAŞ'ın ele geçirdiği toprakları tamamen terk ederek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde El Kaide'ye bağlı rakip grubun kontrolündeki topraklarda saklanmaya başladı. Bağdadi 26 Ekim tarihinde ABD özel birlikleri tarafından düzenlenen baskında, kendini patlatarak öldürdü.
BAĞDADİ'NİN KÖLESİ OLAN YEZİDİ KIZ ANLATTI
Bağdadi'nin aylarca kölesi olan ve gittiği her yere yanında götürdüğü Yezidi genç kız Associated Press haber ajansına Bağdadi'nin bu seyahatlerini sayıları yediyi geçmeyen en yakın adamlarıyla birlikte yaptığını anlattı. Bağdadi aylar öncesi yetkilerini üst düzey yardımcısına devretmişti.
ABD askerlerinin mayıs ayında yaptığı baskınla serbest kalan Yezidi kız Bağdadi'nin ilk kez 2017'de İdlib'e kaçmaya çalışmaya çalıştığını fakat konvoyun ana yollardan birinde ilerlediği sırada, saldırı korkusu ile geri döndüğünü söyledi. Genç kız, bir hafta boyunca Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Hacin kasabasından saklandıktan sonra Suriye'nin DEAŞ'ın elindeki topraklarından sınır kasabası Daşişa'ya geçtiklerini belirtti.
2018 YILINDA KÖLE OLARAK VERİLDİ
Genç kız burada dört ay boyunca Bağdadi'nin yardımcılarından olan kayınpederinin evinde kaldı. Genç kız Bağdadi'nin sık sık uğrayarak kendisine tecavüz ettiğini ve kendisini dövdüğünü anlattı. Bağdadi'nin sık sık uğrayarak kendisini tecavüz ettiğini ve dövdüğünü anlatan Yezidi kızı, Bağdadi'nin yalnızca geceleri, spor ayakkabı giyerek ve yüzünü örterek seyahat etiğini anlattı ve Bağdadi'nin yanında güvenlik amacı ile en az yedi korumanın bulunduğunu söyledi.
2018 yılında başka bir adama köle olarak verilen genç kız bu kişi tarafından Daşişa'dan çıkartıldı. Bağdadi'yi en son burada gördüğünü belirten Yezidi kız, DEAŞ liderinin arkasından kendisine hediye olarak mücevher gönderdiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim!
- İşte Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı
- TBMM'de kabul edildi! Zorunlu hale geldi
- Belediyelerden atılan işçiler CHP'ye tepki gösterdi!
- Metrobüs çilesi devam ediyor! Altunizade...
- Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki!
- Ayasofya için emsal karar!
- Türkiye kurtarmıştı! O bölgede kritik adım
- Cihan Haber Ajansı çalışanı 3 milyon lira toplayıp...
- Cumhurbaşkanlığı: FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleden asla taviz verilmeyecek
- FETÖ/PDY operasyonunda çarpıcı detay! Cihan Haber Ajansı çalışanı 3 milyon lira toplayıp...
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit: Antidepresanla...
- Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar! Yeniden ibadete açılacak mı?
- Son dakika... Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika Haberi
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!