Son dakika: PKK'nın sözde Metina alan sorumlusu Müsluh İke öldürüldü
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Son dakika haberine göre; TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi.
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