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Son dakika: PKK'nın sözde Metina alan sorumlusu Müsluh İke öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
PKK'NIN SÖZDE METİNA ALAN SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre; ve 'in kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan 'nın sözde "Metina alan sorumlusu" etkisiz hale getirildi.

ve 'in kuzeyindeki ortak operasyonuyla, kırmızı kategoride aranan 'nın sözde "Metina alan sorumlusu" etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde Metina alan sorumlusu Müsluh İke böyle etkisiz hale getirildi! PKK'NIN SÖZDE METİNA ALAN SORUMLUSU MÜSLUH İKE BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

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