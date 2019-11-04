İbrahim Kalın'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

BARIŞ PINARI HAREKATI

Tuzaklara karşı hazırlıklı olmaya devam ediyoruz

Tel Tamir kasabası bizim değil, YPG'nin kontrolünde

Kara propagandaya karşı dikkatli olmalıyız

TERÖRLE MÜCADELE

ABD, terörle mücadelede çifte standart içinde

Türkiye, üç terör örgütü ile mücadele ediyor

Müttefiklerimiz teröre karşı net tavır almalı

YPG romantizmi yaparak terörle mücadele olmaz

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

ABD ziyareti Trump'ın daveti, değerlendirmemiz sürüyor

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Devriyede YPG mevcudiyetine rastlanmadı

EYT VE AF ÇALIŞMASI OLACAK MI

Bugünkü Kabine Toplantısı'nda ikisi de gündeme gelmedi