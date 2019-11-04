İbrahim Kalın'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
BARIŞ PINARI HAREKATI
Tuzaklara karşı hazırlıklı olmaya devam ediyoruz
Tel Tamir kasabası bizim değil, YPG'nin kontrolünde
Kara propagandaya karşı dikkatli olmalıyız
TERÖRLE MÜCADELE
ABD, terörle mücadelede çifte standart içinde
Türkiye, üç terör örgütü ile mücadele ediyor
Müttefiklerimiz teröre karşı net tavır almalı
YPG romantizmi yaparak terörle mücadele olmaz
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ
ABD ziyareti Trump'ın daveti, değerlendirmemiz sürüyor
RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE
Devriyede YPG mevcudiyetine rastlanmadı
EYT VE AF ÇALIŞMASI OLACAK MI
Bugünkü Kabine Toplantısı'nda ikisi de gündeme gelmedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gözdağı!
- Van Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi
- Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar
- Başkan Erdoğan'dan eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'a ziyaret
- MSB duyurdu: Sonuçlar açıklandı
- 'Bar��ş Pınarı' bölgesinden kahreden haber
- Hükümetten İmamoğlu'na tepki: Millet sana bedelini ödetir!
- Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye
- Suudi televizyon kanalı MBC'den Osmanlı'ya alçak hakaret
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Türkiye ekonomisi dünyaya gücünü gösterdi!
- Mardin'de şoke eden olay! Musluktan yılan çıktı...
- Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Bakan Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Bunun bedelini millet sana ödetecektir!
- Türkiye'nin gururu "Bora-12" ile hedefi 12'den vuruyor! Katar polisi de test etti
- Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova: Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenler yaptı
- Son dakika: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi
- Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi
- Milli Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
- ABD petrol için Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor! Amaç sadece petrol mü?