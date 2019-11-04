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Suudi televizyon kanalı MBC'den Osmanlı'ya alçak hakaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
SUUDİ TELEVİZYON KANALI MBC'DEN OSMANLI'YA ALÇAK HAKARET

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri olan Suudi televizyon kanalı faaliyet gösterdiği ülkelerde, Türk dizileri açık ara en çok izlenen yapımlar arasında olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda yayından kaldırmıştı. Kanal yeni bir skandala imza atarak Memlüklerin son dönemini konu alan dizisinde Osmanlı'yı "işgalci" olarak tanımladı.

ve 'da faaliyet gösteren Orta Doğu Yayın Merkezi (), Memlük Devleti'nin son dönemi ile Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim dönemlerini konu edinen "Ateşten Sultanlar" isimli bir dizi yayınlamaya başlayacak.

OSMANLI DEVLETİ İÇİN "İMPARATORLUĞA HÜKMEDEN KANDAN KANUNLAR" İFADELERİ KULLANILIYOR
17 Kasım'da ilk bölümünün gösterileceği açıklanan dizide, Memlüklerin tarafından yıkılması anlatılırken, Osmanlı Devleti için "İmparatorluğa hükmeden kandan kanunlar" ifadeleri kullanılıyor.

OSMANLI DEVLETİ İÇİN "İŞGALCİ" İFADESİNİ KULLANARAK PAYLAŞTI
MBC kanalının Osmanlı düşmanlığı bununla da sınırlı değil. Dizinin yapımcısı Yasser Hareb, sosyal medya sitesi Twitter'dan dizinin fragmanını, Osmanlı Devleti için "işgalci" ifadesini kullanarak paylaştı.

TÜRK DİZİLERİNİ YAYINDAN KALDIRMIŞTI
MBC, Türk dizilerini yayından kaldırmasıyla biliniyor. Kanalın faaliyet gösterdiği ülkelerde, Türk dizileri açık ara en çok izlenen yapımlar arasında olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda yayından kaldırılmıştı.

MBC televizyon kanalı, Suudi Arabistanlı iş insanı Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim tarafından 1991'de, 'nin başkenti 'da kuruldu. Bir süre sonra merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan ve Arapça yayın yapan kanal, birçok Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde izlenebiliyor.

DERS KİTAPLARINDA DA OSMANLI KÖTÜLENMİŞTİ
, bu sene ilkokul ve liselerde okutulacak kitapların müfredatında da değişikliğe gitmişti. Kitaplarda, Osmanlı Devleti için "işgalci güç" ifadeleri kullanılırken, Osmanlı'nın 1'inci Dünya Savaşı'nda ilan ettiği seferberlikte halka zulmettiği savunulmuştu.

Suudi televizyon kanalı MBC'den Osmanlı'ya alçak hakaret SUUDİ TELEVİZYON KANALI MBC'DEN OSMANLI'YA ALÇAK HAKARET

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