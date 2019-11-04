Muvazzaf Subaylık sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinde açıklandı
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
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