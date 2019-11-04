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Muvazzaf Subaylık sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinde açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
MSB DUYURDU: SONUÇLAR AÇIKLANDI

Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı

Temin Faaliyetinin ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor...

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