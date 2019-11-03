Kemal Kılıçdaroğlu yine çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Afrin konusunda çark etti. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günlerde Afrin'e girilmemesini isteyen Kılıçdaroğlu, bölgedeki hizmetleri görünce fikir değiştirmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu Afrin'de hizmetler yapıldığını belirtti ve "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tezkereye evet demesi hakkında konuşurken, Afrin'de hizmetler yapıldığını belirtti ve "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Tezkereye "evet" dememiz doğru politikaydı. İdlib'de, Afrin'de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız."

DOĞRU BULMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ



Sivil toplum örgütlerinin Afrin ve İdlib'te Suriyelilere güzel hizmetler götürdüğünü ve bunun da Türk askeri sayesinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'Suriye'de ne işimiz var" derken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yaptığı operasyon ve Afrin'in terör örgütü YPG'nin elinden kurtarılmasına karşı çıkmış ve "Türkiye'nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Siyasette çarklarıyla bilinen Kılıçdaroğlu en son Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na da karşı çıkmış ancak 'içimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz' demişti.