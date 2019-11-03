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Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
MSB'DEN O İDDİALARA YALANLAMA

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

'nın Twitter hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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