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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan CHP'ye çok sert eleştiri: Bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
DSP'DEN CHP'YE ÇOK SERT SÖZLER! BUNLAR SÖZÜM ONA ATATÜRKÇÜ DEĞİL Mİ?

Yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifak yapan 'ye sol kanattan çok sert bir eleştiri geldi. Genel Başkanı , CHP ve yönetimini topa tuttu. Önder Aksakal "AK Parti kendi istikametindeki siyasi yapılarla bir ittifak oluşturdu. Anne muhalefet partisi ne yaptı? Yine aynı şefkatleriyle, bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi? Güya devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünden yana, güya demokrasinin tek sahipleri. Onlar da kalkıp bölücülerle seçim ittifakı yaptılar." şeklinde konuştu.

Genel Başkanı , Turizm ve Otelcilik Uygulama otelinde düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı açıklamada, DSP'nin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir parti olduğunu söyledi.

'nin terör örgütünün siyasi temsilcileri ile iş birliği yaptığını ileri süren Aksakal, "Parlamentodaki muhalefet yapılarından bahsettik. Biliyorsunuz, bir de anne muhalefet var ki evlere şenlik. Ben onlara ana muhalefet demiyorum, anne muhalefet diyorum. Çünkü bölücü terörist yapının siyasi temsilcilerine karşı şefkatleri inanın bir anne şefkatinden daha üstün." diye konuştu.

"AK PARTİ KENDİ İSTİKAMETİNDEKİ SİYASİ YAPILARLA BİR İTTİFAK YAPTI"

CHP'nin seçimlerde başarısız olduğunu ve başarılıymış gibi göründüğünü öne süren Aksakal, ana muhalefetin yetersiz olduğunu savundu.

AK Parti'nin kendi siyasi görüşündeki partilerle ittifak yaptığını anlatan Aksakal, şöyle devam etti:

"Bakmayın siz bunların kendilerini başarılı gibi göstermelerine, iktidar nasıl ki dermansızlığını bir ittifak yasasıyla hafifletti ise parlamentodaki muhalefet yapısı da aynı taktikle bu sözde ittifak yapısına dayandırarak bir güç elde etmiş gibi göründü. AK Parti kendi istikametindeki siyasi yapılarla bir ittifak oluşturdu. Anne muhalefet partisi ne yaptı? Yine aynı şefkatleriyle, bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi? Güya devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünden yana, güya demokrasinin tek sahipleri. Onlar da kalkıp bölücülerle seçim ittifakı yaptılar."

"CHP 27 SENEDİR İKTİDAR YÜZÜ GÖREMEDİ"

CHP'nin kendisi dışında başka bir sol parti kalmaması için çaba gösterdiğini ileri süren Önder Aksakal, şunları kaydetti:

"1999'da Demokratik Sol Partinin parlamentodan çıkardığı din tacirlerini kendi listelerinden yeniden parlamentoya taşıdılar. Kendilerinden başka bir alternatifin yaşamaması için ellerinden gelen girişimi yapmaktan da geri durmadılar. Bölücülerin ve laik devlet düşmanı kripto cemaatçilerin şartlı desteği ile elde edilmiş sonuçlar bir başarının değil, bir felaketin tezahürüdür. Bizi bu felakete sürükleyen ana sebep, 27 senedir iktidar yüzü görmediği gibi bir koalisyonun ortağı bile olamayan anne muhalefet partisi CHP'dir."

Kongre sonunda DSP Tekirdağ İl Başkanlığına, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Yaman seçildi.

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