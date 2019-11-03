Başkan Erdoğan Suriye sınırında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

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