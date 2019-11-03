Başkan Erdoğan Suriye sınırında
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK/YPG'li teröristlerin hain planı deşifre oldu
- HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde skandal görüntüler
- Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
- 17 yılda neler değişti?
- Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe!
- DSP'den CHP'ye çok sert sözler! "Bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi?"
- Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı
- Diyarbakır'da operasyon! Etkisiz hale getirildiler
- Dolandırıcı ‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranıyor
Daha Fazla Gör
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan CHP'ye çok sert eleştiri: Bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi?
- Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın!
- Belli oldu! Türkiye otomotivde...
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
- 2020 Renault Captur yenilendi! Yeni Renault Captur motor, donanım özellikleri ve Türkiye'ye geleceği tarih...
- İşte Putin'in KGB öz geçmişi! İlk kez yayımladılar...
- Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- 41. İstanbul Maratonu başladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...