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Başkan Erdoğan Suriye sınırında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE SINIRINDA

Başkan Şanlıurfa'daki ’ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Şanlıurfa'daki 'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Suriye sınırında! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE SINIRINDA! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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