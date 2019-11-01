Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
SON DAKİKA HABERİ: Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün "emir" düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.
BAĞDADİ'NİN ÖZEL HİZMETİNİ YAPAN KİŞİ YAKALANDI
Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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