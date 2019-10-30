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Malatya merkezli DEAŞ operasyonu! Özel ekiple korunan isim yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
ÖZEL EKİPLE KORUNUYORDU! YAKALANDI...

ve 'de, emniyet ve 'in terör örgütü 'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için örgüt tarafından 'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emrullah A'nın özel kurulan bir ekiple korunduğu tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (), terör örgütü 'a yönelik çalışma başlattı. Malatya ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

SALDIRI İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan zanlılardan Emrullah A'nın 5 yıl önce 'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve örgüt tarafından eylem yapması için 'ye gönderildiği tespit edildi.

ÖZEL EKİPLE KORUMA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde örgütün hücre evi olarak kullandığı bir çiftlikte kalan zanlının, örgüt tarafından özel oluşturulan bir ekip tarafından korunduğu öğrenildi.

Örgütte bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüphelinin Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra ve 'e giderek bazı siyasi partilerin binalarına yönelik keşif yaptığı da ortaya çıktı.

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