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Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
PKK'YA SİHA'LI OPERASYON! ÖLDÜRÜLDÜLER

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


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