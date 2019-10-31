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MSB'den flaş Barış Pınarı Harekatı ve "Dini Azınlıklar" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

, Heraketı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması için onur meselesidir." denildi.

, 'nin kısa süre içerisinde hem sahada hem masa da destan yazdığı Heraketı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması Türkiye için onur meselesidir." dedi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

"Barış Pınarı Harekâtı'nın amacı; ülkemize, milletimize yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgemizi istikrarsızlığa sürükleyen - /KCK/PYD/ gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek suretiyle, terör yuvası haline gelen bölgeyi DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarmak, terör koridoru kurulmasına müsaade etmemek ve 'li kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve gönüllü geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde barış koridoru tesis etmektir.

DİNİ AZINLIKLAR MESAJI

Bu kapsamda, sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir. Türkiye'nin hiçbir etnik grupla, din ve mezheple sorunu yoktur. Önceki harekâtlarımızda olduğu gibi tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye'dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir.

Son dakika: Teröristlerin üs yaptığı kilise | A Haber görüntüledi SON DAKİKA: TERÖRİSTLERİN ÜS YAPTIĞI KİLİSE | A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

"ZARAR VERİLMEMİŞTİR VE VERİLMEYECEKTİR"

'daki bir kiliseyi işgal eden teröristler buradan birliklerimize havan atışları yapmasına rağmen, harekâtın sekteye uğraması pahasına kilise kesinlikle hedef alınmamıştır. Tüm etnik ve dini azınlıklarla bunlara ait yapılara zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir.

Hâlihazırda, faaliyetleri, ABD ile 17 Ekim 2019'da, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da imzalanan ve kamuoyuna açıklanan müşterek beyanat / mutabakat muhtıralarında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Harekât esnasında, başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzii, silah ve araçları hedef alınmaktadır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir."

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