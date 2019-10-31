31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
FRANSA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "’nun konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz, Bakanlığımıza çağrılan Büyükelçisine de iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, 'nın hakkında kabul ettiği karar nedeniyle çağrıldı.

"KARARA KARŞI TEPKİMİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz, Bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fransa Ulusal Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal karar FRANSA ULUSAL MECLİSİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ SKANDAL KARAR

KARŞI ÇIKAN OLMADI

Fransa Ulusal Meclisi dün, 'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etmişti.

'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı. Tasarıda, 'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenmişti.

"DEAŞ" YALANI

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü 'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın 'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN