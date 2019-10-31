Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Fransız Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz, Bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
"KARARA KARŞI TEPKİMİZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Fransız Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz, Bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.
KARŞI ÇIKAN OLMADI
Fransa Ulusal Meclisi dün, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etmişti.
Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı. Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenmişti.
"DEAŞ" YALANI
"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edilmişti.
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