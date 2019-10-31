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31.10.2019

MSB'den flaş Barış Pınarı Harekatı ve "Dini Azınlıklar" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Herakatı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması Türkiye için onur meselesidir." denildi..

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