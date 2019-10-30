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KKTC'den ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarılara tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
KKTC'DEN ABD'YE SERT TEPKİ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Temsilciler Meclisince, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısı ile sebebiyle 'ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve 'yi hedef alan iki tasarıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 2019 tarihinde kabul edilen sözde 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı tasarıyı kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti konuya ilişkin olarak 29 Ekim 2019 tarihinde yapmış olduğu 315 sayılı açıklamayı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

Sözde soykırım iddialarının, hem tarihi hem de uluslararası hukuk bağlamında bir dayanağı olmadığının altının çizildiği açıklamada, bu yönde aldığı "yanlı ve siyasi kararın" müttefiklik ruhuna aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukukta 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen herhangi bir karar bulunmadığı hatırlatılarak, bu konuda ABD Temsilciler Meclisinin tutumunda bir değişiklik olmamasının iki ülke ilişkilerini zora sokmaktan başka bir amaca hizmet etmediğine dikkat çekildi.

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"ORTAK TARİH KOMİSYONU ÖNERİSİNİ ERMENİSTAN REDDETTİ"

Türkiye'nin her fırsatta yinelediği gibi 1915 olaylarının, siyasetin bir parçası değil, tarih bilimine ait bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, "Konunun ait olduğu platformda sağlıklı şekilde incelenmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005'de 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması önerisi tarafından reddedilmiştir. Bu öneri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğu hükmüyle de örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD tarafından bir iç politika malzemesi olarak kullanılmak üzere Türkiye karşıtları ile Ermeni lobisi destekli çevrelerce atılan böyle bir adımın, Türkiye ile ABD ilişkilerine vereceği zarar ve ortak çıkarlar açısından yaratacağı olumsuz etkinin belirgin olduğu kaydedildi.

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"BU YASA SURİYE KONUSUNDA VARILAN MUTABAKATA DA AYKIRI"

Uzun yıllar terör nedeniyle büyük acılar çekmiş bir ülkenin, kendi sınır güvenliğini sağlamak adına güvenli bölge yaratma isteğinden daha doğal bir şey olamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi ülkesinin güvenliği hem de bölgenin istikrara kavuşması adına yürüttüğü, hükümetimiz tarafından da tamamıyla desteklenen 'yla ilişkili olarak, yine ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören yasa tasarısının onaylanması da kabul edilemezdir. Bu yasa, 17 Ekim 2019 tarihinde konusunda varılan mutabakata da aykırılık teşkil etmektedir."

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