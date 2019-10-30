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İsraf algısı yürüten İmamoğlu'ndan Şevval Sam'a 760 bin TL'lik konser kıyağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
İMAMOĞLU'NDAN ŞEVVAL SAM'A 760 BİN LİRALIK KIYAK!

çalışmalarında israf algısı yaratmaya çalışan 'li 'nun 'nin organizasyonunda sahne alan 'a, 760 bin lira ödediği  iddiaları gündeme geldi. Şevval Sam'ın menajeri, henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

çalışmalarından bu yana israf algısı yaratmaya çalışan 'li 'nun 'nin organizasyonunda sahne alan 'ın, 760 bin lira aldığına dair iddialar gündeme geldi. Göreve geleli aylar olmasına rağmen 'a kayda değer bir hizmette bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına para akıtmaya devam ediyor.

Yerel seçim sürecinde "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla Ekrem İmamoğlu'nun mağdur rolünü oynadığı seçim stratejisine destek veren , ve Şevval Sam gibi sanatçılar aylar önce ektikleri tohumun meyvelerini şimdi almaya başladı.

İsraf algısı yürüten İmamoğlu'ndan Şevval Sam'a 760 bin TL'lik konser kıyağı İSRAF ALGISI YÜRÜTEN İMAMOĞLU'NDAN ŞEVVAL SAM'A 760 BİN TL'LİK KONSER KIYAĞI

TEK KONSERDEN 760 BİN LİRA

Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Üsküdar'daki etkinlikte sahne alması için Candan Erçetin ile anlaşan İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de İslam düşmanı 'ın kızı Şevval Sam'a para akıttı. İddiaya göre Şevval Sam, 'nden bu konser karşılığında 760 bin lira aldı.

ŞEVVAL SAM'DAN AÇIKLAMA YOK

İddialarla ilgili Şevval Şam veya menajerinden bir açıklamam yapılmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul'da adres olarak 'nı tercih etti. İmamoğlu'nun konser için manevi misyonu yüksek olan Sultanahmet'i seçmesi büyük bir tepkiyle karşılanırken tarihi meydandaki konserde Şevval Sam sahne aldı.

İMAMOĞLU PARAYI YANDAŞLARA AKITIYOR

'deki misyoner faaliyetlerinde seslendirme yapan Sam'ın, CHP'li Ekrem İmamoğlu aracılığıyla İBB'nin kasasından millete hizmete harcanması gereken parayı cebine indirerek manevi değeri yüksek tarihi Sultanahmet Meydanı'nda eğlencede sahne alması manidar karşılandı. İmamoğlu'nun bundan sonraki süreçlerde kendisine destek veren hangi yandaş sanatçıya gelir kapısı olacağı merak ediliyor.

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