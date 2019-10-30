Bahçeli'den ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki: Kınıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı kararına ilişkin olarak, "Kararı kınıyorum. Tek kelimeyle hükümsüzdür. Türkiye'ye diş geçiremeyeceklerini cesaretle haykırıyorum." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Soykırımı kararına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Kararı kınıyorum. Tek kelimeyle hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM OLARAK KABUL ETMESİ İZAH EDİLEMEZ"

Bahçeli, "ABD Temsilciler Meclisi'nin kararı tek kelimeyle hükümsüzdür, Geçmişimizde soykırım numunesi yoktur. ABD Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptırım kararı, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesi izah edilemez." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ MÜTTEFİKLİK HUKUKU..."

Devlet Bahçeli, "Bu çürük kararın millet ve ülke nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. ABD Temsilciler Meclisi soykırım örneği arıyorsa, ten renginden dolayı katlettiği mazlumlara ve acımasızca işlediği toplu cinayetlere dönüp bakmayı denemelidir. Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda." ifadelerini kullandı.