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Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
SINIRDA YAKAYI ELE VERDİLER!

'de, yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen 3 / şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yapılan sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.R.C., Z.C. ve A.C. oldukları belirlendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2'nci derece askeri yasak bölgedeki toprak yolda bir aracı durdurdu. Araçta bulunan ve yasa dışı yollardan 'a geçiş hazırlığında olduğu belirlenen 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

AÇIK DOSYALARI BULUNUYOR

Şüphelilerin, yapılan sorgulamasında, '/'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.R.C., Z.C. ve A.C. oldukları belirlendi. A.C., jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.R.C. ve Z.C.'nin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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