Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.R.C., Z.C. ve A.C. oldukları belirlendi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2'nci derece askeri yasak bölgedeki toprak yolda bir aracı durdurdu. Araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş hazırlığında olduğu belirlenen 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.
AÇIK DOSYALARI BULUNUYOR
Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.R.C., Z.C. ve A.C. oldukları belirlendi. A.C., jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.R.C. ve Z.C.'nin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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