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TBMM'den ABD'ye karşı ortak "Tasarı" tepkisi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
TBMM'DEN ABD'YE KARŞI ORTAK BİLDİRİ!

'nin karşıtı tasarılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayınlandı. Bildiride kararın esefle kınandığının altı çizildi ve reddedildi. Başkan Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada çalışma yapıldığına dair sinyaller vermişti.

Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, sözde " soykırımı" iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesinden sonra, tasarı ABD Senatosu'nda oylamaya sunuldu. ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni 'soykırımını' kabul eden tasarının ortak metnini kabul etti.

TBMM'den ABD'ye karşı ortak Tasarı tepkisi! TBMM'DEN ABD'YE KARŞI ORTAK "TASARI" TEPKİSİ!

ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ

Yaşanan bu gelişmelerden sonra hem Başkan hem de siyasiler karara karşı sert tepki gösterdi ve kınadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında Meclis'te karar karşı bir çalışma olduğunu söylemişti. Gelen son dakika bilgisine göre 'den ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara ortak tepki gösterildi.

METİN KINANDI

Meclis'teki siyasi partiler, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin tasarısını ile kınadı. Alınan kararların tarihi gerçeklerin karartılması girişimi olduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan'dan ABD Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararına sert tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KARARINA SERT TEPKİ
ABD'den skandal karar! Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiler ABD'DEN SKANDAL KARAR! SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETTİLER

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