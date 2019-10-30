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AK Parti MKYK'da değişiklik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
AK PARTİ MKYK'DA DEĞİŞİKLİK

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu () ile parti üyeliğinden istifa eden 'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili parti yönetiminde görev alacak.

'de düzenlediği basın toplantısıyla 'den istifasını açıklayan İstanbul Milletvekili 'nun yerine, birinci yedek üye İstanbul milletvekili 'de görev yapacak.

Özsoy'un, AK Parti'nin düzenleyeceği ilk MKYK toplantısına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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