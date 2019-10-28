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Teröristler Tel Abyad halkına hayatı zehir etmiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019
TERÖRİSTLER HALKA HAYATI ZEHİR ETMİŞ

Terör örgütü /'lıların, 'ı işgal altında tuttukları dönemde, yörede yaşayanları sebepsiz yere gözaltına alarak çeşitli işkenceler yaptığı, zorla dükkanlarını kapattırdığı esnafı iş yapamaz hale getirdiği öğrenildi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu () askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sayesinde bir süre önce terörden temizlendi.

Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Tel Abyad'da halk, yeniden özgür olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad'da manavlık yapan İsmail Abdullah Hamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün ilçeden temizlenmesinin ardından büyük rahatlık ve huzur içinde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Yeniden hürriyetlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını anlatan Hamud, şunları kaydetti:

"Terör örgütünden gördüğümüz zulmü ancak Allah biliyor. Bizlere çok zulmettiler. Dükkanlarımızı kapatıyorlardı, iş yapamıyorduk. Terör örgütü dükkanlarımızı açmamıza müsaade etmiyordu. Her gün insanları gözaltına alıyorlardı. Dükkanımızı açtığımızda da gelen sebzelerden sözde gümrük vergisi alıyorlardı. 50 Suriye lirasına alınan domatesin kilosu bu gümrük parası nedeniyle 150 Suriye lirası oluyordu."

İlçede berberlik yapan Mehmet Mustafa ise terör örgütünün sadece kendi adamlarına iş yapma hakkı tanıdığını, başka kimseye çalışma fırsatı vermediğini ifade etti.

Teröristlerin, dükkanlarını zorla kapattırdığını belirten Mustafa, "Burası terör örgütünden temizlendi, durum şimdi çok iyi oldu. Türkiye'den gelen olursa burada şartlar iyi. Ekmek var, sebze çok oldu, dükkanlar açıldı ve hayat çok güzel oldu. Terör örgütü bize çok sıkıntılar yaşattı, dükkanlarımızı zorla kapattırıyorlardı, zorla protesto yaptırıyorlardı. Zorla askere alıyorlardı, biz de mecburen dükkanlarımızı kapatıyorduk." diye konuştu.

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor TEL ABYAD'DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR

"ERMENİ KARDEŞLERİMİZ KİLİSEYE GELİP İBADET YAPABİLİR"

SMO komutanlarından Hamed Samir de YPG/PKK'nın Ermenilere ait kiliseyi karargah yaptığını, teröristlerin bölgeden ayrılırken buraya bomba tuzakladığını söyledi.

Alanı patlayıcılardan temizlediklerini dile getiren Samir, "Teröristler burada kaldıkları sürede buradan Türkiye'ye havan atıyordu. Türk kardeşlerimiz, Ermeni kardeşlerimize saygılarından dolayı burayı vurmadı. Kilise artık temizlendi, Ermeni kardeşlerimiz kiliseye gelip rahatlıkla ibadetlerini yapabilir." ifadelerini kullandı.

SMO askeri Ahmet Abdülhakim de terör örgütünün, işgal ettiği topraklarda yaşayanlara büyük eziyetler ettiğini, Tel Abyad'daki ailesinin evine de el koyduğunu kaydetti.

Bütün eşyaların yağmalandığını anlatan Abdülhakim, "Ailelerimize büyük sıkıntılar yaşatmışlar. Babama 5 ay boyunca işkence yaptılar. Evlerimiz burada, evlerimize el koydular, eşyaları aldılar. Şimdi kaçtılar biz geldik, evlerimizdeki eşyaların hiçbiri yoktu." dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'dan son görüntüler BARIŞ PINARI HAREKATI İLE TERÖRDEN ARINDIRILAN TEL ABYAD'DAN SON GÖRÜNTÜLER
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