Türk askeri, terörden temizlenen Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor
Diplomatik zaferlerle taçlanan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kısa sürede temizlenen Tel Abyad'da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti.
Giriş Tarihi: 25.10.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:46
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor.
Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde ise kendilerini teröristlerden kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor.
Uzun zamandır sağlık hizmeti almakta zorlanan halk için çalışmalarını tamamlayan TSK, terör örgütü mensuplarının yaktığı hastane yakınlarına getirdiği mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı.
Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk devletine teşekkür ederek,
"Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Öte yandan TSK, tarafından kurulan mobil fırın, günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtıyor.