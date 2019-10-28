ABD: Yeni teknolojiler sayesinde Bağdadi’nin kimliği kısa sürede tespit edildi
Beyaz Saray, İdlib’te öldürülen DEAŞ kurucusu ve lideri Ebubekir El Bağdadi’nin kimliğinin yüz tanıma teknolojisi ve hızlı DNA analizinin sonucunda kısa sürede tespit edildiğini duyurdu.
ABD Özel Harekât Kuvvetleri, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin giydiği intihar yeleğini patlatmadan önce, Pazar sabahı Suriye'deki bir gece baskınında köşeye sıkıştırdı. Bağdadi'nin intihar yeleğini patlatmasına rağmen, ABD'li komandolar yüz tanıma teknolojisini ve hızlı DNA analizini birleştirerek Bağdadi'nin kimliğini hızlıca doğruladı.
ANINDA ADLİ ANALİZ
Anında yapılan adli analiz, 2011'de Pakistan'da El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldüren komando saldırısından kaynaklanan belirsizliklerin ele alınması için geliştirilen yeni teknolojilerin ABD Özel Harekât Komutanlığı tarafından kullanılmasıyla ortaya çıktı.
SES VERİLERİ İNCELEMEYE BAŞLADI
Afganistan ve Irak'taki savaşların ilk günlerinden beri ABD kuvvetleri, terör şüphelilerinin yüzlerini, iris desenlerini ve parmak izlerini içeren devasa veritabanları oluşturdu ve tutukluların profilleriyle şüpheli eşleşmeleri için sürekli gelişen bir dizi el tarayıcı kullandı. Son zamanlarda ABD ordusu, teröristleri seslerinin belirlemek için ses verilerini incelemeye başladı.
KİMLİĞİ DOĞRULANDI
Bağdadi baskınındaki komandolar, hedefin kimliğini doğrulamak için sadece bu biyometrik imzalara güvenmedi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Görsel kanıtların ve DNA testlerinin bir birleşimi, Bağdadi'nin kimliğini doğruladı" ifadelerine yer verildi.
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