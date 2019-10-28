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ABD: Yeni teknolojiler sayesinde Bağdadi’nin kimliği kısa sürede tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
BAĞDADİ'YE OPERASYON NASIL YAPILDI?

, ’te öldürülen kurucusu ve lideri ’nin kimliğinin yüz tanıma teknolojisi ve hızlı analizinin sonucunda kısa sürede tespit edildiğini duyurdu.

Özel Harekât Kuvvetleri, lideri 'nin giydiği yeleğini patlatmadan önce, Pazar sabahı 'deki bir gece baskınında köşeye sıkıştırdı. Bağdadi'nin intihar yeleğini patlatmasına rağmen, ABD'li komandolar yüz tanıma teknolojisini ve hızlı analizini birleştirerek Bağdadi'nin kimliğini hızlıca doğruladı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun perde arkası DEAŞ ELEBAŞI EBUBEKİR EL-BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OPERASYONUN PERDE ARKASI

ANINDA ADLİ ANALİZ

Anında yapılan adli analiz, 2011'de 'da lideri Usame bin Ladin'i öldüren komando saldırısından kaynaklanan belirsizliklerin ele alınması için geliştirilen yeni teknolojilerin ABD Özel Harekât Komutanlığı tarafından kullanılmasıyla ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: BAĞDADİ NE KADAR TERÖRİSTSE FERHAT ABDİ ŞAHİN DE O KADAR TERÖRİSTTİR!

SES VERİLERİ İNCELEMEYE BAŞLADI

ve 'taki savaşların ilk günlerinden beri ABD kuvvetleri, terör şüphelilerinin yüzlerini, iris desenlerini ve parmak izlerini içeren devasa veritabanları oluşturdu ve tutukluların profilleriyle şüpheli eşleşmeleri için sürekli gelişen bir dizi el tarayıcı kullandı. Son zamanlarda ABD ordusu, teröristleri seslerinin belirlemek için ses verilerini incelemeye başladı.

İran'dan Bağdadi açıklaması: DEAŞİZM'in sonu olmayacak İRAN'DAN BAĞDADİ AÇIKLAMASI: DEAŞİZM'İN SONU OLMAYACAK

KİMLİĞİ DOĞRULANDI

Bağdadi baskınındaki komandolar, hedefin kimliğini doğrulamak için sadece bu biyometrik imzalara güvenmedi. tarafından yapılan açıklamada, "Görsel kanıtların ve DNA testlerinin bir birleşimi, Bağdadi'nin kimliğini doğruladı" ifadelerine yer verildi.

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