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Şehit Tahsin Sarıtosun'un naaşı baba ocağına getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
RESULAYN ŞEHİDİNİN NAAŞI BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

sırasında Resulayn’da teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede olan Ulaştırma Uzman Onbaşı ’un naaşı helallik için ’nin Darıca ilçesindeki baba ocağına getirildi.

sırasında Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı 'un naaşı helallik alınması için 'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Resulayn şehidi Tahsin Sarıtosun’un naaşı baba evine getirildi RESULAYN ŞEHİDİ TAHSİN SARITOSUN’UN NAAŞI BABA EVİNE GETİRİLDİ

ŞEHİDİN AİLESİ, YAKINLARI VE KOMŞULARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin naaşı evin bulunduğu caddeye ulaştığında şehidin ailesi, yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un naaşı dua okunup helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınmak üzere Darıca Merkez Cami'ne götürüldü. Sarıtosun ailesinin 4 çocuğundan en büyü olan şehit Tahsin Sarıtosun'un yaklaşık 1 yıl önce uzman olduğu öğrenildi.

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