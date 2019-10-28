İstanbul'da öğrencileri üzerinde 'besmele' ve 'peygamber' yazan kağıtlara bastırdılar
İstanbul, Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrenciler, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine bastırıldı. Polisler olaydan sonra okulda inceleme yaptı.
İstanbul Çekmeköy'de çekildiği iddia eden görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Söz konusu skandal görüntülerde bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Polisler okulda inceleme yaptı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti.
ÇOCUKLAR ÜZERİNE BASTIRILDI
Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.
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