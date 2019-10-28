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İstanbul'da öğrencileri üzerinde 'besmele' ve 'peygamber' yazan kağıtlara bastırdılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
OKULDA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! POLİS HAREKE GEÇTİ

, Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrenciler, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine bastırıldı. Polisler olaydan sonra okulda inceleme yaptı.

Çekmeköy'de çekildiği iddia eden görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Söz konusu skandal görüntülerde bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Polisler okulda inceleme yaptı.

İstanbul'da öğrencileri üzerinde 'besmele' ve 'peygamber' yazan kağıtlara bastırdılar İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE 'BESMELE' VE 'PEYGAMBER' YAZAN KAĞITLARA BASTIRDILAR

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti.

ÇOCUKLAR ÜZERİNE BASTIRILDI

Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.


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