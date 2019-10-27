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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÜŞMANLARINDAN BİRİDİR

Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin, "Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, şu değerlendirmede bulundu.

"Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir. Türkiye, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun en aktif üyelerinden biri olarak, bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücadele etmiştir. Gerek DEAŞ, gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir."

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