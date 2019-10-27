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FETÖ'nün Türkiye finansman sorumlusu tutuklandı! Paralar bu şekilde örgüte aktarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
FETÖ'NÜN ABD’DEN AKAN PARA TRAFİĞİNE DARBE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına yönelik operasyonda yakalanan örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 4 kişi tutuklandı. Öte yandan Polis, yapılan çalışmalarda darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için üst düzey FETÖ üyesinin ABD'den para gönderdiğini saptadı.

ABD'den üst düzey bir üyesinin talimatıyla yurt içi ve yurt dışından toplanan paraların Türkiye içerisindeki örgüt ��yelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 4 zanlı yakalanarak tutuklandı.

PARALAR BU ŞEKİLDE ÖRGÜTE AKTARILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K.'ye aktardığını belirledi.

ABD'DEN ÖRGÜT YAPILANMASINA PARA

Polis, yapılan çalışmalarda darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için üst düzey FETÖ üyesinin ABD'den para gönderdiğini saptadı. A.K.'nin Türkiye'de 81 ildeki örgüt üyelerine ve ailelerine talimatlar doğrultusunda toplanan paraları ulaştırdığı öğrenildi. Bu yöntemle zanlıların örgüt üyelerine binlerce lira para aktarıldığı saptandı.

12 GÜN BOYUNCA SORGULANDI

Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye'de ilk kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis, 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı.

33 ZANLI SORGUDA

Zanlıların sorgulanı sürerken, polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. 14 Ekim günü gözaltına alınan zanlılardan M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K.'nin de aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı. Diğer 33 zanlının ise sorguları devam ediyor.

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