Türkiye Rusya'dan 36 adet SU-35 almaya hazırlanıyor! Rusya ile SU-35 görüşmeleri ne aşamada?

ABD’nin Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 programından çıkarması sonrası Türkiye kritik bir hamleyle yeni bir arayışa girmiş ve Rusya kozunu masaya koymuştu. Bu süreç sonrası atılan adımlar ile Türkiye Rusya'dan SU-35 uçak almaya hazırlanıyor. Peki, Rusya ile SU-35 görüşmeleri ne aşamada? Haberin ayrıntılarını ve anlaşmaya ilişkin bilgileri A haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Türkiye ve Rusya arasında Su-35 avcı uçağı alımı konusunda büyük bir yol kat edildiği iddia edildi. Türk kaynaklardan alınan bilgilere göre 36 adet Su-35 avcı uçağı için satın alma ayrıntılarının konuşulduğu ifade edildi.

Daily Sabah'ın haberine göre Türk ve Rus yetkililer 36 adet Su-35 avcı uçağının alımı için görüşmelerde büyük yol aldı.

Habere göre, Türk ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Havacılık ve Uzay Salonları (MAKS) havacılık gösterisine yaptığı ziyaretten iki ay sonra, toplam 36 Su-35 avcı uçağının Türkiye'ye satışının ayrıntılarını görüşüyorlar.





SU-35'İN BAZI PARÇALARINI ORTAK ÜRETİMİ DE TARTIŞILIYOR

Uçakların bazı parçalarının ortak üretimi konusunda da yetkililerin teması sürüyor. Yetkililerin, hassas silahları ve mühimmatı da dahil olmak üzere, savaş uçaklarının bazı parçalarını ortak üretmeyi de tartışıyor.

RUS YETKİLİ DE TÜRK YETKİLİLERİN SU-35 SATIŞINI İNCELEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye'nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etmişti.

Rus basınına konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Su-35 uçağının olası sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstişareler yürütülüyor. Konuyu değerlendiriyor, inceliyorlar, biz de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın eylül ayında İstanbul'da gerçekleşen Teknofest'te Türk uzmanlara Su-35'i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.