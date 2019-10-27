Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan çok namlulu roketatar (ÇNRA), havan ve doçka ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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