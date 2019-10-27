27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DEN KALLEŞ SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada " bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza /’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir." denildi.

Milli , Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde /'li teröristlerce yapılan çok namlulu roketatar (ÇNRA), havan ve doçka ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN