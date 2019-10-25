''YPG terör örgütü değil'' diyen Aksünger'e ses çıkarmayan CHP, FETÖ itirafında bulunan Yılmaz Ateş'i disipline sevk etti
Geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklaması için hiçbir reaksiyon göstermeyen CHP, Yılmaz Ateş'in partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etmesi üzerine, Yılmaz Ateş'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Ateş, ‘’MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulunmuştu. Bu itiraf niteliğindeki açıklama CHP'yi karıştırırken, ''CHP'de 'YPG terör örgütü değil' demek serbest, FETÖ gerçeklerini söylemek yasak'' dedirtti.
FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'a en yakın isimlerden biri olan eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş'ten canlı yayında bomba itiraflar geldi.
Ateş, ''Ben o dönemin MYK'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.
O İTİRAF CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Ateş'in itiraf niteliğindeki açıklamalarının ardından ise CHP karıştı. Yılmaz Ateş için CHP yönetimi harekete geçti. Ateş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
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NE OLMUŞTU?
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a FETÖ tarafından kumpas kurulmuş, Deniz Baykal'a kumpas kuran tüm polisler KHK ile açığa alınmıştı. Deniz Baykal'ın yatak odasına, çalışma odasına, evdeki televizyona, kapı koluna hatta sekreterinin yatak odasına bile FETÖ'cüler tarafından kameralar koyulmuş ve kaset kumpasıyla Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Deniz Baykal'ın CHP'den el çektirilmesiyle CHP Genel Başkanlığına skandallarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiş, ve parti içindeki FETÖ'cüler daha rahat cirit atmaya başlamıştı.
''YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL'' DİYEN AKSÜNGER'E HİÇBİR YAPTIRIM YOK!
CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, canlı yayında skandal ifadelere imza atmıştı. Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklamasında bulunmuştu. Erdal Aksünger'in parti tarafından hiçbir yaptırımla karşılaşmaması ''CHP'de 'PYD terör örgütü değil' demek serbest, FETÖ gerçeklerini söylemek yasak'' dedirtti.
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