25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

''YPG terör örgütü değil'' diyen Aksünger'e ses çıkarmayan CHP, FETÖ itirafında bulunan Yılmaz Ateş'i disipline sevk etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ATEŞ’TEN FETÖ İTİRAFI CHP'Yİ KARIŞTIRDI!

Geçtiğimiz günlerde 'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklaması için hiçbir reaksiyon göstermeyen CHP, 'in partisinin ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etmesi üzerine, Yılmaz Ateş'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Ateş, ‘’’yi ve Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulunmuştu. Bu itiraf niteliğindeki açıklama CHP'yi karıştırırken, ''CHP'de 'YPG terör örgütü değil' demek serbest, FETÖ gerçeklerini söylemek yasak'' dedirtti.

'nün kaset kumpasıyla koltuğunu 'na bırakmak zorunda kalan 'nin eski genel başkanı 'a en yakın isimlerden biri olan eski CHP'li vekil 'ten canlı yayında bomba itiraflar geldi.

Ateş, ''Ben o dönemin 'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.

O İTİRAF CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Ateş'in itiraf niteliğindeki açıklamalarının ardından ise CHP karıştı. Yılmaz Ateş için CHP yönetimi harekete geçti. Ateş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

YILMAZ ATEŞ'İN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NE OLMUŞTU?
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a FETÖ tarafından kumpas kurulmuş, Deniz Baykal'a kumpas kuran tüm polisler ile açığa alınmıştı. Deniz Baykal'ın yatak odasına, çalışma odasına, evdeki televizyona, kapı koluna hatta sekreterinin yatak odasına bile FETÖ'cüler tarafından kameralar koyulmuş ve kaset kumpasıyla Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Deniz Baykal'ın CHP'den el çektirilmesiyle CHP Genel Başkanlığına skandallarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiş, ve parti içindeki FETÖ'cüler daha rahat cirit atmaya başlamıştı.

''YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL'' DİYEN AKSÜNGER'E HİÇBİR YAPTIRIM YOK!

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, canlı yayında skandal ifadelere imza atmıştı. Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklamasında bulunmuştu. Erdal Aksünger'in parti tarafından hiçbir yaptırımla karşılaşmaması ''CHP'de 'PYD terör örgütü değil' demek serbest, FETÖ gerçeklerini söylemek yasak'' dedirtti.

CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir'' CHP'Lİ ERDAL AKSÜNGER'DEN SKANDAL YPG AÇIKLAMASI! ''TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR''

Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ ESKİ CHP’Lİ VEKİL YILMAZ ATEŞ’TEN FETÖ İTİRAFI! ‘’CHP, FETÖ’YE TESLİM OLDU’’

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN