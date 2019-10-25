Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı! Fetih Suresi'nden ayet okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini telaffuz etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu.
Danış, Başkan Erdoğan'ın görüşemelerinden ötürü tek tek selamlaşamayacağını söyleyerek mikrofonu Erdoğan'a uzattı.
Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini telaffuz etti.
Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif de 'Vellezine meahü eşiddau alel kuffari' Kuffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Kuffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de rabbim bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağolun, varolun. Cuma bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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