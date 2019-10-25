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Van'da etkisiz hale getirilen terörist turuncu kategoriden çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
TURUNCU LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Van'da tarihinde yapılan operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste’de" yer alan sözde Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, kod adlı olduğu tespit edildi.

, yurt içinde devam eden operasyonla ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, yer alan sözde Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, kod adlı 'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

TURUNCU LİSTEYE ÇİZİK

"Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste'de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

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GRİ KATEGORİDEN BİR TERÖRİST...

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste'de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi."

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