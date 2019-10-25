Van'da etkisiz hale getirilen terörist turuncu kategoriden çıktı

Van'da 08-10 Ekim tarihinde yapılan operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste’de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde devam eden operasyonla ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, turuncu listede yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

TURUNCU LİSTEYE ÇİZİK

"Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, 08-10 Ekim tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste'de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

GRİ KATEGORİDEN BİR TERÖRİST...

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste'de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi."