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Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan terör örgütü "PKK açıklaması"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
HÜKÜMETTEN PKK AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 89 kişidir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Barış Pınarı Operasyonu süresince YPG tarafından Türkiye'ye 1200 havanlı saldırı düzenlendi.

Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 89 kişidir."

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