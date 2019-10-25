İstanbul'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreliği paniğe neden oldu.

İstanbul yine sallandı! Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

11 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.56'da Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KISA SÜRELİ PANİK OLDU

Deprem İstanbul ve diğer illerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.