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İstanbul'da korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nde 3.2 şiddetinde bir meydana geldi. ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreliği paniğe neden oldu.

yine sallandı! Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, 'nde Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

11 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, saat 15.56'da Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KISA SÜRELİ PANİK OLDU

Deprem İstanbul ve diğer illerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Akdeniz'de şiddetli deprem! AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ DEPREM!
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Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

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