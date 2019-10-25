İstanbul'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreliği paniğe neden oldu.
İstanbul yine sallandı! Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
11 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.56'da Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
KISA SÜRELİ PANİK OLDU
Deprem İstanbul ve diğer illerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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